任期満了に伴う４月９日投開票の大阪市長選で、カジノを含む統合型リゾート（ＩＲ）に反対する市民団体の事務局長、山川義保氏（６０）が出馬を検討していることが７日、分かった。関係者が同日明らかにした。市が大阪府と進めるＩＲ誘致計画の撤回を訴える方針。

市長選では、地域政党「大阪維新の会」が、引退する松井一郎市長（５８）の後継候補として府議の横山英幸氏（４１）の公認を決定。自民党や共産党も候補者の擁立を模索している。