◇磨けば銀、金に

神村学園・有村監督 努力は必ず報われるわけではない。これが人生だし、サッカー。ただ、きょうもらった銅メダルは、今後の努力で磨けば銀、金にも変わるよと伝えた。

◇戦い抜いた

大津・山城監督 この大会は本来のサッカーができず、苦しい時間が長かった。彼らなりに大津のプライドを背負い、先制点を取ってくれた。最後まで戦い抜いた。