４３歳小野と契約更新 Ｊ１札幌
2023年01月07日17時59分
Ｊ１札幌は７日、元日本代表ＭＦ小野伸二（４３）との契約を更新したと発表した。ブラジル出身のＦＷガブリエルシャビエル（２９）は退団する。
４３歳小野と契約更新 Ｊ１札幌
2023年01月07日17時59分
Ｊ１札幌は７日、元日本代表ＭＦ小野伸二（４３）との契約を更新したと発表した。ブラジル出身のＦＷガブリエルシャビエル（２９）は退団する。
関連記事
話題のニュース
スポーツ総合
岡山学芸館、驚異の反発力 粘り見せ２度追い付く―高校サッカー(01/07 19:24)
鎮西、駿台学園が決勝へ 女子は誠英と古川学園―高校バレー(01/07 19:16)
楽天の田中将は４億２５００万円減 プロ野球・契約更改(01/07 18:54)
大島、２０００安打を意識 プロ野球・中日(01/07 18:35)
長谷部監督「攻撃高めたい」 Ｊ１福岡が新体制発表(01/07 18:29)
西岡、準決勝で途中棄権 男子テニス(01/07 18:28)
決勝は岡山学芸館―東山 神村学園、大津は敗退―高校サッカー(01/07 18:21)
埼玉が開幕３連勝 ラグビー・リーグワン(01/07 17:59)
４３歳小野と契約更新 Ｊ１札幌(01/07 17:59)
牧原大、打力向上に意欲 プロ野球・ソフトバンク(01/07 17:51)
池江「五輪出場を一番に」 新年の抱負述べる―競泳(01/07 17:37)
鎮西の舛本、エースの底力 高校バレー(01/07 17:27)
重岡銀、４月に再戦も 王者負傷で無判定試合―ＩＢＦミニマム級(01/07 17:18)
東福岡、争奪戦で主導権 高校ラグビー(01/07 17:08)
ドラフト１位１位斉藤は出世部屋に プロ野球・広島(01/07 17:06)
萱「美しく失敗しない」 体操(01/07 17:03)
高校ラグビー・談話(01/07 16:42)
埼玉、唯一の３連勝 ラグビーリーグワン(01/07 16:36)
ドラフト１位の吉村「ここからスタート」 プロ野球・ヤクルト(01/07 16:29)
東福岡が７度目Ｖ 報徳学園は３冠ならず―全国高校ラグビー(01/07 16:06)
ミルザが引退へ ダブルス元世界１位―女子テニス(01/07 15:53)
サッカー全国高校選手権第６日（７日、東京・国立競技場）(01/07 15:52)
佐藤輝「期待に応える」 プロ野球・阪神(01/07 15:50)
宮城、ＷＢＣ出場に意欲 プロ野球・オリックス(01/07 15:46)
ＤｅＮＡ１位の松尾が入寮 プロ野球(01/07 15:36)
ＮＢＡ試合結果（６日）(01/07 15:31)
ＮＨＬ試合結果（６日）(01/07 15:30)
初場所、８日に初日 先場所Ｖの阿炎「一番集中」―大相撲(01/07 15:21)
照ノ富士の診断書を公表 大相撲(01/07 15:21)
大相撲初場所・幕内取組（２日目）(01/07 15:05)
会員限定