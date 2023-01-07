東京、新たに１万９６３０人感染 前週比８４４１人増―新型コロナ
2023年01月07日17時03分
東京都は７日、新たに１万９６３０人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。新規感染者は前週の土曜日と比べ８４４１人増えた。新たな死者は３０人。都基準による重症者は前日比１人減の５４人だった。
東京、新たに１万９６３０人感染 前週比８４４１人増―新型コロ…
2023年01月07日17時03分
東京都は７日、新たに１万９６３０人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。新規感染者は前週の土曜日と比べ８４４１人増えた。新たな死者は３０人。都基準による重症者は前日比１人減の５４人だった。
関連記事
話題のニュース
社会用語
社会
双葉町で１２年ぶり「だるま市」 原発事故後初、新春祝う―福島(01/07 17:36)
東京、新たに１万９６３０人感染 前週比８４４１人増―新型コロナ(01/07 17:03)
避難先でつないだ地域文化 「やろう」消防団員の言葉契機―福島県双葉町だるま市(01/07 13:31)
チョコも「サステナブル」 百貨店のバレンタイン商戦(01/07 13:30)
爆破予告で緊急着陸 ジェットスター機、中部空港に―脱出の乗客５人軽傷・愛知(01/07 13:13)
大阪刑務所の刑務官逮捕 ２０代女性に性的暴行疑い―府警(01/07 12:08)
渋谷駅で線路切り替え工事 山手線一部、２日間運休―ＪＲ東(01/07 10:11)
銃で撃たれ男性死亡 埼玉・狭山の集合住宅(01/07 09:02)
月内に尖閣で海洋調査 石垣市、１年ぶり２度目―沖縄(01/07 07:50)
石川で震度３(01/07 00:19)
銃で撃たれ男性重傷 埼玉・狭山の集合住宅(01/06 22:54)
首相参拝前に爆竹破裂か 伊勢神宮外宮、現場に破片―三重(01/06 22:18)
交際装い２億円詐取か 容疑で男女２人逮捕―大阪府警(01/06 21:42)
東大とお茶の水大が包括協定 研究や地域貢献で連携強化(01/06 20:48)
国内感染、累計３０００万人超 ４カ月で１０００万人増加―新型コロナ(01/06 19:38)
茅ケ崎刺殺、男を鑑定留置 裁判記録で住所把握か(01/06 19:24)
３回目行使「あり得る」 旧統一教会調査で質問権―永岡文科相(01/06 18:46)
３０都道府県で流行目安超え インフル、沖縄は注意報目前―厚労省(01/06 18:23)
子育ての経済支援強化へ 児童手当・産後ケア拡充―３月末に骨格、岸田首相指示(01/06 18:16)
「献金被害通報システムを」 旧統一教会の被害者救済新法施行―全国弁連が声明(01/06 17:14)
コロナ感染者の葬儀制限緩和 「納体袋」不要、通常通りに―厚労省(01/06 16:42)
航空大手、国際線は５倍超え 年末年始利用、ＪＲは微増(01/06 16:13)
列車と軽乗用車、踏切で衝突 車の２人死亡―茨城・笠間(01/06 15:14)
石川で震度４(01/06 14:04)
マスク「ノーズフィット」に注意 飛び出た先端でけが―国民生活センター(01/06 13:31)
両親殺害、６０歳男に懲役３０年 業務用冷蔵庫に遺棄―福岡地裁(01/06 13:07)
９日から日韓歴訪 米国務次官(01/06 12:57)
子ども政策強化、３月末に骨格 岸田首相、小倉担当相に指示(01/06 12:22)
東京消防庁が出初め式 一斉放水、伝統はしご乗り披露(01/06 12:17)
子ども予算財源、消費税を否定 松野官房長官「当面触れず」(01/06 11:33)
会員限定