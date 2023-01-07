国内では７日、新たに２３万８６５０人の新型コロナウイルス感染が確認された。新規感染者は前週の土曜日から約１３万２０００人増え、静岡、岡山両県で過去最多を更新した。全国の重症者は前日比９人増の６６８人で、新たな死者は３８７人。



新型コロナウイルス都道府県別感染者数・死者数

東京都では、新たに１万９６３０人の感染を確認。前週土曜日と比べ約８４００人増えた。新たな死者は３０人。都基準による重症者は前日比１人減の５４人だった。