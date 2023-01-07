体操男子で２０２１年東京五輪代表の萱和磨や昨秋の世界選手権個人総合銅メダルの谷川航らが所属するセントラルスポーツが７日、千葉県印西市の順大体操競技場で新年の練習を公開した。萱は「失敗しない男」と呼ばれるが昨年はミスが目立ち、世界選手権代表入りを逃した。「今年はミスなく、『美しく失敗しない男』になりたい」と抱負を語った。

谷川航は新シーズンに向け、ゆかなど複数種目で新技に挑戦している。「世界選手権でメダルが取れたし、自信とプライドを持ってやりたい」と話した。弟の翔は得意のあん馬などに磨きをかけるつもりで、「（２０２４年）パリ五輪に向けて取り組んでいる」と意気込みを示した。