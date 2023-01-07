▽準決勝

岡山学芸館 ３ １―１ ３ 神村学園

（岡山） ２―２ （鹿児島）

（ＰＫ ４―１）

▽得点者【岡】田口裕、今井、岡本【神】福田、大迫、中江



東 山 １ ０―１ １ 大 津

（京都） １―０ （熊本）

（ＰＫ ４―２ ）

▽得点者【東】松橋【大】井伊