サッカー全国高校選手権第６日（７日、東京・国立競技場）
2023年01月07日15時52分
▽準決勝
岡山学芸館 ３ １―１ ３ 神村学園
（岡山） ２―２ （鹿児島）
（ＰＫ ４―１）
▽得点者【岡】田口裕、今井、岡本【神】福田、大迫、中江
東 山 １ ０―１ １ 大 津
（京都） １―０ （熊本）
（ＰＫ ４―２ ）
▽得点者【東】松橋【大】井伊
サッカー全国高校選手権第６日（７日、東京・国立競技場）
2023年01月07日15時52分
▽準決勝
岡山学芸館 ３ １―１ ３ 神村学園
（岡山） ２―２ （鹿児島）
（ＰＫ ４―１）
▽得点者【岡】田口裕、今井、岡本【神】福田、大迫、中江
東 山 １ ０―１ １ 大 津
（京都） １―０ （熊本）
（ＰＫ ４―２ ）
▽得点者【東】松橋【大】井伊
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