照ノ富士の診断書を公表 大相撲
2023年01月07日15時21分
日本相撲協会は７日、初場所（８日初日）を休場する横綱照ノ富士の診断書を公表した。昨年１２月２６日付で「両膝の変形性関節症で２０２３年１月３１日までの休場を要する見込み」との内容だった。
照ノ富士の診断書を公表 大相撲
2023年01月07日15時21分
日本相撲協会は７日、初場所（８日初日）を休場する横綱照ノ富士の診断書を公表した。昨年１２月２６日付で「両膝の変形性関節症で２０２３年１月３１日までの休場を要する見込み」との内容だった。
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