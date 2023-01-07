大相撲初場所・十両取組表（初日）
2023年01月07日15時05分
東 西
対馬洋―白鷹山
湘南海―魁 勝
貴健斗―朝乃山
千代栄―島津海
豪ノ山―照 強
狼 雅―英乃海
志摩海―北の若
千代国―栃武蔵
美ノ海―大翔鵬
金峰山―荒篤山
東白龍―炎 鵬
熱海富―欧勝馬
北青鵬―大奄美
天空海―武将山
大相撲初場所・十両取組表（初日）
2023年01月07日15時05分
東 西
対馬洋―白鷹山
湘南海―魁 勝
貴健斗―朝乃山
千代栄―島津海
豪ノ山―照 強
狼 雅―英乃海
志摩海―北の若
千代国―栃武蔵
美ノ海―大翔鵬
金峰山―荒篤山
東白龍―炎 鵬
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