東 西

対馬洋―白鷹山

湘南海―魁 勝

貴健斗―朝乃山

千代栄―島津海

豪ノ山―照 強

狼 雅―英乃海

志摩海―北の若

千代国―栃武蔵

美ノ海―大翔鵬

金峰山―荒篤山

東白龍―炎 鵬

熱海富―欧勝馬

北青鵬―大奄美

天空海―武将山