対中国、水際対策を強化 直行便利用者に陰性証明要求
2023年01月08日00時09分
政府は８日、新型コロナウイルスの感染が拡大する中国本土からの入国者に対し、水際対策を一段と強化した。大規模な人の移動が予想される今月下旬の春節（旧正月）休暇を控え、検疫体制の向上を図る。
新たな対策では、入国時検査をより精度の高い抗原定量検査やＰＣＲ検査に切り替え、直行便を使った入国者に対しては出国前７２時間以内に受けた検査の陰性証明の提出を求める。
対中国、水際対策を強化 直行便利用者に陰性証明要求
2023年01月08日00時09分
政府は８日、新型コロナウイルスの感染が拡大する中国本土からの入国者に対し、水際対策を一段と強化した。大規模な人の移動が予想される今月下旬の春節（旧正月）休暇を控え、検疫体制の向上を図る。
新たな対策では、入国時検査をより精度の高い抗原定量検査やＰＣＲ検査に切り替え、直行便を使った入国者に対しては出国前７２時間以内に受けた検査の陰性証明の提出を求める。
話題のニュース
社会用語
社会
対中国、水際対策を強化 直行便利用者に陰性証明要求(01/08 00:09)
ファミレスにトラック突っ込む 女性死亡、容疑で運転手逮捕―大阪府警(01/07 23:58)
サンパウロ、邦人旅行者の強盗被害相次ぐ 不況で増加、危機意識足りず？(01/07 20:28)
爆破予告で緊急着陸 ジェットスター機、中部空港に―脱出の乗客５人軽傷・愛知(01/07 20:00)
国内感染、新たに２３万８６５０人 静岡、岡山で最多更新―新型コロナ(01/07 19:42)
双葉町で１２年ぶり「だるま市」 原発事故後初、新春祝う―福島(01/07 17:36)
避難先でつないだ地域文化 「やろう」消防団員の言葉契機―福島県双葉町だるま市(01/07 13:31)
チョコも「サステナブル」 百貨店のバレンタイン商戦(01/07 13:30)
大阪刑務所の刑務官逮捕 ２０代女性に性的暴行疑い―府警(01/07 12:08)
渋谷駅で線路切り替え工事 山手線一部、２日間運休―ＪＲ東(01/07 10:11)
銃で撃たれ男性死亡 埼玉・狭山の集合住宅(01/07 09:02)
月内に尖閣で海洋調査 石垣市、１年ぶり２度目―沖縄(01/07 07:50)
石川で震度３(01/07 00:19)
銃で撃たれ男性重傷 埼玉・狭山の集合住宅(01/06 22:54)
首相参拝前に爆竹破裂か 伊勢神宮外宮、現場に破片―三重(01/06 22:18)
交際装い２億円詐取か 容疑で男女２人逮捕―大阪府警(01/06 21:42)
東大とお茶の水大が包括協定 研究や地域貢献で連携強化(01/06 20:48)
国内感染、累計３０００万人超 ４カ月で１０００万人増加―新型コロナ(01/06 19:38)
茅ケ崎刺殺、男を鑑定留置 裁判記録で住所把握か(01/06 19:24)
３回目行使「あり得る」 旧統一教会調査で質問権―永岡文科相(01/06 18:46)
３０都道府県で流行目安超え インフル、沖縄は注意報目前―厚労省(01/06 18:23)
子育ての経済支援強化へ 児童手当・産後ケア拡充―３月末に骨格、岸田首相指示(01/06 18:16)
「献金被害通報システムを」 旧統一教会の被害者救済新法施行―全国弁連が声明(01/06 17:14)
コロナ感染者の葬儀制限緩和 「納体袋」不要、通常通りに―厚労省(01/06 16:42)
航空大手、国際線は５倍超え 年末年始利用、ＪＲは微増(01/06 16:13)
列車と軽乗用車、踏切で衝突 車の２人死亡―茨城・笠間(01/06 15:14)
石川で震度４(01/06 14:04)
マスク「ノーズフィット」に注意 飛び出た先端でけが―国民生活センター(01/06 13:31)
両親殺害、６０歳男に懲役３０年 業務用冷蔵庫に遺棄―福岡地裁(01/06 13:07)
９日から日韓歴訪 米国務次官(01/06 12:57)
会員限定