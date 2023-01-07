【ワシントン時事】トランプ前米大統領の支持者らによる連邦議会襲撃事件から２年となる６日、バイデン大統領はホワイトハウスで式典を開いた。暴徒への対応で殉職した警官らに勲章を授与。献身をたたえ、「米国で政治的暴力は許されない」と訴えた。

事件では２０２０年大統領選のトランプ氏敗北を覆すため、武装した支持者らが選挙結果の承認手続きを行っていた議会を占拠。一連の混乱で支持者４人と警官１人が死亡し、対応に当たった警官４人が事件後に自殺した。これまでに少なくとも９５０人が拘束され、３５１人が有罪判決を受けた。