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米大統領「政治暴力許さず」　議会襲撃２年、警官ら表彰

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米大統領「政治暴力許さず」　議会襲撃２年、警官ら表彰

2023年01月07日08時55分

６日、ワシントンで、警官に勲章を授与するバイデン米大統領（手前右）（ＥＰＡ時事）

６日、ワシントンで、警官に勲章を授与するバイデン米大統領（手前右）（ＥＰＡ時事）

  • ６日、ワシントンで、米議会襲撃２年の式典に臨むバイデン大統領（ＥＰＡ時事）

　【ワシントン時事】トランプ前米大統領の支持者らによる連邦議会襲撃事件から２年となる６日、バイデン大統領はホワイトハウスで式典を開いた。暴徒への対応で殉職した警官らに勲章を授与。献身をたたえ、「米国で政治的暴力は許されない」と訴えた。
　事件では２０２０年大統領選のトランプ氏敗北を覆すため、武装した支持者らが選挙結果の承認手続きを行っていた議会を占拠。一連の混乱で支持者４人と警官１人が死亡し、対応に当たった警官４人が事件後に自殺した。これまでに少なくとも９５０人が拘束され、３５１人が有罪判決を受けた。

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