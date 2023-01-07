立崎幹は２６位 バイアスロンＷ杯
2023年01月07日08時47分
バイアスロンのワールドカップ（Ｗ杯）は６日、スロベニアのポクリュカで行われ、男子１０キロスプリントで立崎幹人（自衛隊）は２６位だった。 （時事）
立崎幹は２６位 バイアスロンＷ杯
2023年01月07日08時47分
バイアスロンのワールドカップ（Ｗ杯）は６日、スロベニアのポクリュカで行われ、男子１０キロスプリントで立崎幹人（自衛隊）は２６位だった。 （時事）
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