【ニューヨーク時事】週末６日のニューヨーク株式相場は、反発して始まった。１２月の米雇用統計の発表を受け、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）による利上げ長期化への懸念が後退した。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は午前９時３５分現在、前日終値比３７５．７４ドル高の３万３３０５．８２ドル。ハイテク株中心のナスダック総合指数は９３．１０ポイント高の１万０３９８．３４。