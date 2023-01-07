【ニューヨーク時事】週末６日午前のニューヨーク外国為替市場では、１２月の米雇用統計の発表を受けてドル売り・円買いが強まり、円相場は１ドル＝１３３円台前半に上昇。午前９時現在は１３３円３０～４０銭と、前日午後５時比０６銭の円高・ドル安。