交際装い２億円詐取か 容疑で男女２人逮捕―大阪府警
2023年01月06日21時42分
交際するよう装い、出会い系サイトで知り合った１７人の男性から現金計約２億円をだまし取ったとして、大阪府警は６日、詐欺容疑で、無職吉田清一（５１）＝大阪府八尾市本町、看護師西村恵梨奈（２８）＝同府寝屋川市寿町＝両容疑者を逮捕、送検し、捜査を終えたと発表した。
府警は、両容疑者が男性７１人から計約３億２０００万円をだまし取ったとみて捜査していた。吉田容疑者は黙秘し、西村容疑者は容疑を認めているという。
交際装い２億円詐取か 容疑で男女２人逮捕―大阪府警
2023年01月06日21時42分
交際するよう装い、出会い系サイトで知り合った１７人の男性から現金計約２億円をだまし取ったとして、大阪府警は６日、詐欺容疑で、無職吉田清一（５１）＝大阪府八尾市本町、看護師西村恵梨奈（２８）＝同府寝屋川市寿町＝両容疑者を逮捕、送検し、捜査を終えたと発表した。
府警は、両容疑者が男性７１人から計約３億２０００万円をだまし取ったとみて捜査していた。吉田容疑者は黙秘し、西村容疑者は容疑を認めているという。
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