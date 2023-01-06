北国銀行など準々決勝へ ハンド女子日本選手権
2023年01月06日20時45分
ハンドボールの女子日本選手権は６日、鹿児島県総合体育センター体育館などで２回戦が行われ、４連覇が懸かる日本リーグの北国銀行は東海大を３３―１８で下して準々決勝に進んだ。オムロン、ソニーセミコンダクタなども８強入りした。
北国銀行など準々決勝へ ハンド女子日本選手権
2023年01月06日20時45分
ハンドボールの女子日本選手権は６日、鹿児島県総合体育センター体育館などで２回戦が行われ、４連覇が懸かる日本リーグの北国銀行は東海大を３３―１８で下して準々決勝に進んだ。オムロン、ソニーセミコンダクタなども８強入りした。
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