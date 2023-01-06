Ｊ２徳島は６日、元日本代表のＦＷ柿谷曜一朗（３３）がＪ１名古屋から完全移籍で加入すると発表した。柿谷は２００９年途中から１１年までは徳島でプレーしていた。Ｊ１通算２３８試合で５２得点。代表では１４年ワールドカップ・ブラジル大会に出場するなど通算１８試合で５得点を挙げた。