ほくほくフィナンシャルグループ傘下の北海道銀行は６日、ロシア２拠点のうち、ユジノサハリンスク駐在員事務所を３月末で閉鎖すると発表した。ウクライナ侵攻の長期化で、安定したビジネスが見込めないと判断。もう一方のウラジオストク駐在員事務所に機能を集約する。