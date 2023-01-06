北海道銀行、ユジノサハリンスク事務所を閉鎖 ウクライナ侵攻長期化で
2023年01月06日19時05分
ほくほくフィナンシャルグループ傘下の北海道銀行は６日、ロシア２拠点のうち、ユジノサハリンスク駐在員事務所を３月末で閉鎖すると発表した。ウクライナ侵攻の長期化で、安定したビジネスが見込めないと判断。もう一方のウラジオストク駐在員事務所に機能を集約する。
北海道銀行、ユジノサハリンスク事務所を閉鎖 ウクライナ侵攻長…
2023年01月06日19時05分
ほくほくフィナンシャルグループ傘下の北海道銀行は６日、ロシア２拠点のうち、ユジノサハリンスク駐在員事務所を３月末で閉鎖すると発表した。ウクライナ侵攻の長期化で、安定したビジネスが見込めないと判断。もう一方のウラジオストク駐在員事務所に機能を集約する。
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