円、１３４円台前半 ロンドン外為
2023年01月06日18時12分
【ロンドン時事】週末６日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、ドルが買われた海外市場の流れを引き継ぎ、１ドル＝１３４円台前半に下落した。午前９時現在は１３４円３０～４０銭と、前日午後４時比５０銭の円安・ドル高。
円、１３４円台前半 ロンドン外為
2023年01月06日18時12分
【ロンドン時事】週末６日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、ドルが買われた海外市場の流れを引き継ぎ、１ドル＝１３４円台前半に下落した。午前９時現在は１３４円３０～４０銭と、前日午後４時比５０銭の円安・ドル高。
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ウォール・ストリート・ジャーナル
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