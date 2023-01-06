日産自、２２年の中国新車販売は２２．１％減 コロナ感染拡大響く
2023年01月06日17時32分
【北京時事】日産自動車が６日発表した２０２２年の中国新車販売台数は前年比２２．１％減の１０４万５１９７台だった。前年割れは４年連続。新型コロナウイルスの感染拡大に伴う生産や販売の混乱が響いた。
日産自、２２年の中国新車販売は２２．１％減 コロナ…
2023年01月06日17時32分
【北京時事】日産自動車が６日発表した２０２２年の中国新車販売台数は前年比２２．１％減の１０４万５１９７台だった。前年割れは４年連続。新型コロナウイルスの感染拡大に伴う生産や販売の混乱が響いた。
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