インドなど３カ国歴訪 萩生田自民政調会長
2023年01月06日17時16分
自民党の萩生田光一政調会長は７～１４日の日程でタイ、インド、シンガポールを訪問する。同党が６日発表した。日本や米国、オーストラリア、インド４カ国の枠組み「クアッド」や、今年友好協力５０周年の日本と東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）の関係強化が狙い。
インドなど３カ国歴訪 萩生田自民政調会長
2023年01月06日17時16分
自民党の萩生田光一政調会長は７～１４日の日程でタイ、インド、シンガポールを訪問する。同党が６日発表した。日本や米国、オーストラリア、インド４カ国の枠組み「クアッド」や、今年友好協力５０周年の日本と東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）の関係強化が狙い。
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