国内の新型コロナウイルス感染者は６日、累計で３０００万人を超えた。昨年９月９日に２０００万人を超えてから、約４カ月間で１０００万人以上増えた。



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東京都では６日、新たに２万７２０人の感染が確認された。新規感染者は前週の金曜日と比べ６１９５人増えた。新たな死者は３５人。都基準による重症者は前日比２人増の５５人だった。