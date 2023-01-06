電機連合、ベア７０００円以上
2023年01月06日16時22分
電機連合が２０２３年春闘で、ベースアップ（ベア）の統一要求額を「月７０００円以上」とする方向で調整していることが６日、分かった。
電機連合、ベア７０００円以上
2023年01月06日16時22分
電機連合が２０２３年春闘で、ベースアップ（ベア）の統一要求額を「月７０００円以上」とする方向で調整していることが６日、分かった。
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