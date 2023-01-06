ＮＢＡ試合結果（５日）
2023年01月06日16時01分
グリズリーズ １２３―１１５ マジック
セルティック １２４―９５ マーベリック
ス ス
ジ ャ ズ １３１―１１４ ロケッツ
ナゲッツ １２２―９１ クリッパーズ
（時事）
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グリズリーズ １２３―１１５ マジック
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