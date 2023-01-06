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ベネズエラ

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ベネズエラ

2023年01月06日14時38分

　　南米大陸の北端に位置する共和制国家で「原油の確認埋蔵量は世界１位」「天然ガス世界７位」と言われる資源大国。人口は約２８００万人。首都はカラカス。面積は日本の２．４倍。南米独立運動指導者シモン・ボリバルにちなみ、正式国名は・ボリバル共和国。
　１９９９年に就任した元軍人のチャベス前大統領は貧困対策や資源国有化を推進。潤沢なオイルマネーを背景に、反米左派諸国のリーダー的存在に上り詰めた。後継者として２０１３年の大統領選で当選したマドゥロ氏は権力基盤強化に執心して「独裁色」を強め、野党勢力が反発。与野党それぞれが正統な国会を主張する「二重権力」状態が続いてきた。（時事）

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