石川で震度４
2023年01月06日14時04分
６日午後１時４４分ごろ、石川県能登地方を震源とする地震があり、同県珠洲市で震度４の揺れを観測した。気象庁によると、震源の深さは約１０キロ。地震の規模（マグニチュード）は４．６と推定される。主な各地の震度は次の通り。
震度４＝珠洲市
震度３＝石川県輪島市、能登町
震度２＝石川県七尾市、新潟県糸魚川市、富山市、福井県あわら市、長野県小川村。
石川で震度４
2023年01月06日14時04分
６日午後１時４４分ごろ、石川県能登地方を震源とする地震があり、同県珠洲市で震度４の揺れを観測した。気象庁によると、震源の深さは約１０キロ。地震の規模（マグニチュード）は４．６と推定される。主な各地の震度は次の通り。
震度４＝珠洲市
震度３＝石川県輪島市、能登町
震度２＝石川県七尾市、新潟県糸魚川市、富山市、福井県あわら市、長野県小川村。
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