９日から日韓歴訪 米国務次官
2023年01月06日12時57分
【ワシントン時事】米国務省は５日、フェルナンデス国務次官（経済成長・エネルギー・環境担当）が９～１２日の日程で韓国と日本を訪問すると発表した。日韓両国の政府高官らと会談し、サプライチェーン（供給網）の強靱（きょうじん）化やクリーンエネルギーへの転換、気候変動などの分野での協力を協議する。
９日から日韓歴訪 米国務次官
2023年01月06日12時57分
【ワシントン時事】米国務省は５日、フェルナンデス国務次官（経済成長・エネルギー・環境担当）が９～１２日の日程で韓国と日本を訪問すると発表した。日韓両国の政府高官らと会談し、サプライチェーン（供給網）の強靱（きょうじん）化やクリーンエネルギーへの転換、気候変動などの分野での協力を協議する。
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ウォール・ストリート・ジャーナル
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