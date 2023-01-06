財務省は６日、個人向けに販売する国債の利率を発表した。２月に発行する変動金利型１０年満期商品の初回利率を年０．３３％とし、１月発行分の０．１７％から引き上げた。２０１５年８月の０．３４％以来、７年半ぶりの水準。日銀が大規模な金融緩和政策を一部修正した結果、長期金利が上昇していることを反映させた。募集期間は今年１月１０日～３１日。