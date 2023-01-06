主な日本選手の成績（５日） 欧州サッカー
2023年01月06日11時03分
【ポルトガル】
▽田川（サンタクララ） ブラガ戦で先発して前半で退いた。０―４。（時事）
主な日本選手の成績（５日） 欧州サッカー
2023年01月06日11時03分
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