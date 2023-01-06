比嘉、マスターズに特別招待 男子ゴルフ
2023年01月06日09時38分
【ニューヨーク時事】男子ゴルフの日本ツアーで昨年賞金王に輝いた比嘉一貴が、４月のメジャー大会、マスターズ・トーナメント（米ジョージア州）に特別招待された。大会を主催するオーガスタ・ナショナルＧＣが５日、発表した。初出場となる比嘉は世界ランキング６８位。日本ツアーで昨年４勝を挙げた。
松山英樹も出場権を得ている。
比嘉、マスターズに特別招待 男子ゴルフ
2023年01月06日09時38分
【ニューヨーク時事】男子ゴルフの日本ツアーで昨年賞金王に輝いた比嘉一貴が、４月のメジャー大会、マスターズ・トーナメント（米ジョージア州）に特別招待された。大会を主催するオーガスタ・ナショナルＧＣが５日、発表した。初出場となる比嘉は世界ランキング６８位。日本ツアーで昨年４勝を挙げた。
松山英樹も出場権を得ている。
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