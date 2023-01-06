新潟で鳥インフル １３０万羽殺処分
2023年01月06日09時29分
新潟県は６日、村上市の養鶏場で家畜伝染病の高病原性鳥インフルエンザの感染を確認したと発表した。県は、この養鶏場が飼育している約１３０万羽すべての殺処分に着手した。今季の発生は全国５５例目と、過去最多のペースで感染が広がっている。県内では２例目。
新潟で鳥インフル １３０万羽殺処分
2023年01月06日09時29分
新潟県は６日、村上市の養鶏場で家畜伝染病の高病原性鳥インフルエンザの感染を確認したと発表した。県は、この養鶏場が飼育している約１３０万羽すべての殺処分に着手した。今季の発生は全国５５例目と、過去最多のペースで感染が広がっている。県内では２例目。
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