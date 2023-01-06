経済安保で日米連携強化 権威主義国に警戒―西村経産相
2023年01月06日08時39分
【ワシントン時事】訪米中の西村康稔経済産業相は５日（日本時間６日未明）、米シンクタンク、戦略国際問題研究所（ＣＳＩＳ）で講演し、経済安全保障の確立へ「基本的価値を共有する（米国などの）同志国との連携を強化していく必要がある」と述べた。「権威主義国」と見なす中国やロシアの台頭に警戒感を示した形だ。
経済安保で日米連携強化 権威主義国に警戒―西村経産相
2023年01月06日08時39分
【ワシントン時事】訪米中の西村康稔経済産業相は５日（日本時間６日未明）、米シンクタンク、戦略国際問題研究所（ＣＳＩＳ）で講演し、経済安全保障の確立へ「基本的価値を共有する（米国などの）同志国との連携を強化していく必要がある」と述べた。「権威主義国」と見なす中国やロシアの台頭に警戒感を示した形だ。
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