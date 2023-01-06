立崎芙は４８位 バイアスロンＷ杯
2023年01月06日08時04分
バイアスロンのワールドカップ（Ｗ杯）は５日、スロベニアのポクリュカで行われ、女子７．５キロスプリントで日本勢は立崎芙由子（自衛隊）の４８位が最高だった。（時事）
立崎芙は４８位 バイアスロンＷ杯
2023年01月06日08時04分
バイアスロンのワールドカップ（Ｗ杯）は５日、スロベニアのポクリュカで行われ、女子７．５キロスプリントで日本勢は立崎芙由子（自衛隊）の４８位が最高だった。（時事）
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