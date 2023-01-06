【日経】

◆日米、ソフトに安全基準 政府調達 サイバー防衛で覚書へ(1)

◆インド新車販売 初の３位 昨年、日本抜く 人口・所得増追い風(1)

◆米テック、拡大路線を転換 アマゾン１．８万人削減 セールスフォース７０００人 利上げで株価下落 市場も改革迫る(3)

◆政府、ＡＩで偽情報収集へ 世論工作狙う「認知戦」本格対応 組織・法整備 海外に遅れ(4)

◆物価高 賃上げ機運高まる 企業トップ、ベアに意欲 世界経済には警戒感 交渉に影響も(5)

◆消費者心理１２月改善 ４カ月ぶり 年末年始行動制限なく(5)

【日刊工業】

◆ダイキン、ＥＶ用冷媒量産 淀川製作所に新プラント １００億円超投じ建設(1)

◆電子書籍 数十万話に 配信コンテンツ２年内に大幅増 ＮＴＴ西、北米深耕(1)

◆成長と社会貢献責務 経済３団体、新年祝賀会開催(1)

【鉄鋼新聞】

◆設立から２０年 メタルワン 変革と成長へ 選ばれる鉄鋼流通会社へ 今村功社長兼ＣＥＯ 海外とカーボンニュートラルで商機つかむ(1)

◆２２年の普通鋼鋼材輸入 前年並みの４２０万トン程度 内外価格差が拡大、昨年８月から増勢(1)

◆マンガン鉱石 国債価格、１０カ月ぶり上昇(1)（続）