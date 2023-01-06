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６日の朝刊（都内最終版）☆２

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６日の朝刊（都内最終版）☆２

2023年01月06日07時30分

【日経】
◆日米、ソフトに安全基準　政府調達　サイバー防衛で覚書へ(1)
◆インド新車販売　初の３位　昨年、日本抜く　人口・所得増追い風(1)
◆米テック、拡大路線を転換　アマゾン１．８万人削減　セールスフォース７０００人　利上げで株価下落　市場も改革迫る(3)
◆政府、ＡＩで偽情報収集へ　世論工作狙う「認知戦」本格対応　組織・法整備　海外に遅れ(4)
◆物価高　賃上げ機運高まる　企業トップ、ベアに意欲　世界経済には警戒感　交渉に影響も(5)
◆消費者心理１２月改善　４カ月ぶり　年末年始行動制限なく(5)
【日刊工業】
◆ダイキン、ＥＶ用冷媒量産　淀川製作所に新プラント　１００億円超投じ建設(1)
◆電子書籍　数十万話に　配信コンテンツ２年内に大幅増　ＮＴＴ西、北米深耕(1)
◆成長と社会貢献責務　経済３団体、新年祝賀会開催(1)
【鉄鋼新聞】
◆設立から２０年　メタルワン　変革と成長へ　選ばれる鉄鋼流通会社へ　今村功社長兼ＣＥＯ　海外とカーボンニュートラルで商機つかむ(1)
◆２２年の普通鋼鋼材輸入　前年並みの４２０万トン程度　内外価格差が拡大、昨年８月から増勢(1)
◆マンガン鉱石　国債価格、１０カ月ぶり上昇(1)（続）

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