時事ドットコムニュース

>

朝刊・夕刊

>

６日の朝刊（都内最終版）☆１

  • ツイート
  • facebook
  • hatena-bookmark
  • コメント

６日の朝刊（都内最終版）☆１

2023年01月06日07時04分

【１面トップ】
〔朝日〕救済新法が施行　悪質勧誘　寄付取り消し可能に　旧統一教会問題
〔毎日〕海底ケーブル露の影　太平洋で不審な航跡　日米結ぶ回線の位置と符合〔「平和国家」はどこへ(4)〕
〔読売〕耐性菌治療へ国際研究　新生児３０００人　薬の効果検証　日本勢　塩野義など
〔日経〕長期金利に上昇圧力　１０年債落札利回り０．５％、日銀上限に　財政負担は拡大
〔産経〕首相、経営者に賃上げ要請　「企業競争力に直結」　経済３団体新年会　
〔東京〕全員海外留学制度コロナ禍で中止　オンライン代用納得いかない　千葉大生「値上げ学費返金を」
【共通ニュース】
◆ソニー・ホンダ　新ＥＶ公開　車内エンタメ強化　北米に出荷へ
◆プーチン氏、一時停戦指示　ウクライナ侵攻　６日正午から３６時間
◆アマゾン１．８万人削減へ　米ＩＴ大手で最大規模
◆トヨタ、米首位陥落　ＧＭ、１年で奪還
◆感染１２県で最多　正月明け　受診集中か
◆宮崎知事の初詣、報じないで　感染発表後　県が地元紙に要請
◆ゴッホ「ひまわり」返して　元所有者遺族が提訴　ＳＯＭＰＯ所有　「ナチス迫害で強制売却」
◆金川千尋氏死去　９６歳、信越化学会長（続）

関連記事

  • 【図解】被害者救済新法の主な内容
  • 5日の夕刊(都内最終版)
  • 5日の朝刊(都内最終版)☆1

新着

時事ドットコム：時事通信社が運営するニュースサイト

会員限定

ページの先頭へ
【時事通信インターンシップ開催】
2024年卒の学生の皆様を対象にビジネス職の1Dayインターンシップを開催します。 現役社員と一緒に報道機関のビジネスを疑似体験しませんか？ 東京と大阪で開催します。 詳しくはこちらから。
【e-World Premium】
「国際情報電子書籍」
12月号の特集は「内憂外患の米国」。
米国の中間選挙を総括し、同国が内外に課題に焦点を合わせる。
【農林水産業のデジタル情報誌】
デジタル情報誌「Agrio」は２０１４年３月創刊。「６次産業化」「輸出」「ＴＰＰ対策」などをテーマに週１回発行。農林水産ビジネスのヒントも満載です。
【時事メディカル】
医療情報サイト「時事メディカル」が伝える最新の医療ニュースに加え、気になる慢性疾患や流行中の感染症など時宜にかなった情報を日々、紹介します。
【新刊】「怒る上司のトリセツ」
あなたの周りの「困った人」に、振り回されていませんか？ 理不尽な怒りは相手の問題で、あなたの問題ではありません。怒りは「初期消火」が肝心。怒りのストーリーを見極めて、上手に対処しましょう。
【新刊】
社団法人・地方行財政調査会の「全国知事・市町村長ファイル2021-2022」発売開始！
【専門情報誌】
教育・福祉・地方行政・税務・ビジネスの最前線にいるあなたに新聞が書かない情報を！
【重要事実情報】
「売買管理支援情報」とも呼ばれる当情報サービスは、インサイダー取引の防止や、株式投資情報として活用できます。Webサービスの他、データ提供サービスも。
バロンズ・ダイジェスト
時事エクイティ
長期投資応援団
商品ヒストリー
時事通信の商品・サービス　ラインナップ