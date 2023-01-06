【１面トップ】

〔朝日〕救済新法が施行 悪質勧誘 寄付取り消し可能に 旧統一教会問題

〔毎日〕海底ケーブル露の影 太平洋で不審な航跡 日米結ぶ回線の位置と符合〔「平和国家」はどこへ(4)〕

〔読売〕耐性菌治療へ国際研究 新生児３０００人 薬の効果検証 日本勢 塩野義など

〔日経〕長期金利に上昇圧力 １０年債落札利回り０．５％、日銀上限に 財政負担は拡大

〔産経〕首相、経営者に賃上げ要請 「企業競争力に直結」 経済３団体新年会

〔東京〕全員海外留学制度コロナ禍で中止 オンライン代用納得いかない 千葉大生「値上げ学費返金を」

【共通ニュース】

◆ソニー・ホンダ 新ＥＶ公開 車内エンタメ強化 北米に出荷へ

◆プーチン氏、一時停戦指示 ウクライナ侵攻 ６日正午から３６時間

◆アマゾン１．８万人削減へ 米ＩＴ大手で最大規模

◆トヨタ、米首位陥落 ＧＭ、１年で奪還

◆感染１２県で最多 正月明け 受診集中か

◆宮崎知事の初詣、報じないで 感染発表後 県が地元紙に要請

◆ゴッホ「ひまわり」返して 元所有者遺族が提訴 ＳＯＭＰＯ所有 「ナチス迫害で強制売却」

◆金川千尋氏死去 ９６歳、信越化学会長（続）