ＮＹ株反落、３３９ドル安 米雇用指標を嫌気
2023年01月06日07時17分
【ニューヨーク時事】５日のニューヨーク株式相場は、堅調な米雇用指標を受け、連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の金融引き締めが長期化するとの観測が強まり、反落した。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は前日終値比３３９．６９ドル安の３万２９３０．０８ドルで終了。ハイテク株中心のナスダック総合指数は１５３．５２ポイント安の１万０３０５．２４で引けた。
ＮＹ株反落、３３９ドル安 米雇用指標を嫌気
2023年01月06日07時17分
【ニューヨーク時事】５日のニューヨーク株式相場は、堅調な米雇用指標を受け、連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の金融引き締めが長期化するとの観測が強まり、反落した。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は前日終値比３３９．６９ドル安の３万２９３０．０８ドルで終了。ハイテク株中心のナスダック総合指数は１５３．５２ポイント安の１万０３０５．２４で引けた。
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