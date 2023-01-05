【ロンドン時事】５日午前のロンドン外国為替市場の円相場は、米金利上昇を受けて円売り・ドル買いが進み、１ドル＝１３２円台半ばに下落した。正午現在は１３２円４０～５０銭と、前日午後４時比４５銭の円安・ドル高。

対ユーロは１ユーロ＝１４０円５０～６０銭と、５５銭の円安・ユーロ高。