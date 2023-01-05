統一選・補選「大事な戦い」 立民代表
2023年01月05日20時40分
統一選・補選「大事な戦い」 立民代表
2023年01月05日20時40分
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統一選・補選「大事な戦い」 立民代表(01/05 20:40)
日本に和平協力求める 岸田首相の訪問打診―ウクライナ(01/05 20:23)
サミットで米大統領訪問を 長崎知事ら、大使館に要請(01/05 19:33)
少子化対策「大胆に検討」 ６月までに大枠提示―岸田首相(01/05 19:06)
岸田首相、自民・森山氏と会食(01/05 19:03)
首相動静（１月５日）(01/05 18:48)
岸田首相、経済界に賃上げ呼び掛け 連合には支援アピール(01/05 18:16)
山梨知事選、現新３氏の争いに 統一選前哨戦(01/05 17:35)
イラン製ドローンに日本部品 ウクライナが分析―米ＣＮＮ(01/05 17:31)
自民・後藤田氏が議員辞職 徳島知事選出馬へ(01/05 16:22)
現職鈴木氏、再選出馬へ 北海道知事選(01/05 16:03)
通常国会２３日召集を野党に伝達 自民(01/05 15:40)
統一選、前進勝ち取る 衆院選比例６５０万票目標―志位共産委員長(01/05 15:28)
「ウサギとカメ」引き合いに結束 自民・茂木氏(01/05 15:26)
子ども予算倍増、夏前に大枠 岸田首相(01/05 13:26)
児童手当、恒久財源を検討 松野官房長官(01/05 12:10)
広島サミットまで「１３４」日 官邸にカウントダウンボード(01/05 11:46)
強制労働排除で日米新組織 供給網巡り、覚書締結へ(01/05 10:57)
現新３氏が届け出 統一選前哨戦―山梨知事選(01/05 09:27)
反転攻勢へリセット演出 岸田首相「新たな挑戦」強調―年頭会見(01/05 07:05)
日韓との連携強化模索 岸田氏訪問で米高官(01/05 05:01)
防衛費増額「議論足りない」 公明代表(01/04 22:32)
首相動静（１月４日）(01/04 22:03)
解散「政策打ち出す中で判断」 岸田首相、今は考えず(01/04 21:32)
元徴用工問題で１２日に討論会 月内にも解決策発表―韓国外務省(01/04 21:24)
資産平均２５３５万円 １億円超は４人―昨夏当選参院議員(01/04 20:08)
物価上昇超える賃上げ要求 少子化「異次元の対策」で―岸田首相が年頭記者会見(01/04 18:33)
委託事業で不適切経費 若年女性の支援巡り―東京都監査委員(01/04 17:55)
預貯金、７割弱がゼロ 実態不透明の指摘も―参院議員資産公開(01/04 17:37)
日米首脳、安保推進確認へ １３日に会談、欧州も訪問(01/04 17:19)
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