宮内庁は５日、上皇ご夫妻が先月から発熱など風邪の症状があり、年末にかけて療養されていたと明らかにした。新型コロナウイルスやインフルエンザではなく、現在はご夫妻とも体調がほぼ回復しているという。

同庁によると、先月２３日に８９歳の誕生日を迎えた上皇さまは、翌日ごろから発熱やせきなどの症状があった。８８歳の上皇后さまも先月中旬ごろから体調を崩していた。