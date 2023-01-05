東日本、中日本、西日本、本州四国連絡の高速道路４社は５日、年末年始（２０２２年１２月２８日～２３年１月４日）の交通状況（速報値）を発表した。全国の主な区間の１日当たり平均交通量は前年度同時期と同じ３万５２００台で、新型コロナウイルス感染拡大前の１９年度を１０％下回った。

１０キロ以上の渋滞発生回数は１２４回と、前年度比７１回の大幅減。年始に降雪が予想されていたため、利用を控えた人が多かったとみられる。