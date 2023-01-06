【ラスベガス時事】世界最大級の家電ＩＴ見本市「ＣＥＳ」が５日、開幕した。世界的な脱炭素の動きを捉えサステナビリティー（持続可能性）への貢献を打ち出す企業が多い中、追い風を受ける電気自動車（ＥＶ）に熱い視線が注がれる。インターネット上の仮想空間「メタバース」も引き続き話題の中心だ。

出展企業数は３２００社を超え、新型コロナウイルス禍を経て２年ぶりに対面開催した昨年に比べ４割増えた。来場者数も２倍を超える１０万人を見込む。