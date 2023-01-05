ナカバヤシ、中国製造事業から撤退 子会社を解散
2023年01月05日17時35分
ナカバヤシは５日、中国・浙江省でポケットアルバムなどを製造する子会社を解散すると発表した。工場所有者との賃貸借契約の交渉が難航したため、現地での製造事業から撤退する。
ナカバヤシ、中国製造事業から撤退 子会社を解散
2023年01月05日17時35分
ナカバヤシは５日、中国・浙江省でポケットアルバムなどを製造する子会社を解散すると発表した。工場所有者との賃貸借契約の交渉が難航したため、現地での製造事業から撤退する。
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