円相場、１３２円４７～４８銭 ５日午後５時現在
2023年01月05日17時07分
５日の東京外国為替市場の円相場は、午後５時現在１ドル＝１３２円４７～４８銭と、前日（１３０円２６～２６銭）に比べ２円２１銭の円安・ドル高となった。
円相場、１３２円４７～４８銭 ５日午後５時現在
2023年01月05日17時07分
５日の東京外国為替市場の円相場は、午後５時現在１ドル＝１３２円４７～４８銭と、前日（１３０円２６～２６銭）に比べ２円２１銭の円安・ドル高となった。
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