仏文学者の篠田浩一郎氏死去
2023年01月05日16時55分
篠田 浩一郎氏（しのだ・こういちろう＝仏文学者、東京外国語大名誉教授）２２年１２月２５日、老衰のため神奈川県葉山町の病院で死去、９４歳。東京都出身。葬儀は近親者で済ませた。喪主は長女和田恵里（わだ・えり）さん。
仏文学や現代思想が専門で、記号学の手法を用いて日本文学なども考察した。著書に「閉ざされた時空」「ロラン・バルト」、訳書にジュール・ミシュレ「魔女」など。
仏文学者の篠田浩一郎氏死去
2023年01月05日16時55分
篠田 浩一郎氏（しのだ・こういちろう＝仏文学者、東京外国語大名誉教授）２２年１２月２５日、老衰のため神奈川県葉山町の病院で死去、９４歳。東京都出身。葬儀は近親者で済ませた。喪主は長女和田恵里（わだ・えり）さん。
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