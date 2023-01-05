５日付で就任した気象庁の大林正典長官が同日記者会見し、「線状降水帯や台風の予測技術改善をしっかり前に進めることが最も重要な課題」と述べ、優先的に取り組む考えを示した。

特に線状降水帯への対応は「喫緊の課題」と強調。昨夏には研究機関と連携して集中観測を行い、メカニズムの研究を進めているとした上で、連携を一層強化し、最新の研究成果も取り込んでいきたいと話した。