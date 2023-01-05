通常国会２３日召集を野党に伝達 自民
2023年01月05日15時40分
自民党は５日、通常国会を２３日に召集する政府方針を野党に伝えた。１３日に衆参両院の議院運営委員会理事会で政府から正式に伝達を受ける見通し。会期は６月２１日までの１５０日間。
通常国会２３日召集を野党に伝達 自民
2023年01月05日15時40分
自民党は５日、通常国会を２３日に召集する政府方針を野党に伝えた。１３日に衆参両院の議院運営委員会理事会で政府から正式に伝達を受ける見通し。会期は６月２１日までの１５０日間。
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