ＮＨＬ試合結果（４日）
2023年01月05日15時20分
デビルズ ５―１ レッドウイン
グズ
ワイルド ５―１ ライトニング
ダックス ２―０ スターズ
（時事）
ＮＨＬ試合結果（４日）
2023年01月05日15時20分
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