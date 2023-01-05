柔道の東京五輪男子９０キロ級代表で、混合団体銀メダルの向翔一郎（２６）が昨年末にＡＬＳＯＫを退社した。同社が５日に発表した。向は「自分自身への新たなチャレンジとして決断した。今後も精進を重ね、柔道にまい進していく」とコメントした。

向は男子９０キロ級で２０１９年世界選手権銀メダル。２１年の東京五輪は３回戦で敗れた。