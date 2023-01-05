１０３円高の２万５８２０円８０銭 ５日の平均株価
2023年01月05日15時07分
５日の東京株式市場の日経平均株価は、２万５８２０円８０銭と前日終値比１０３円９４銭高で終わった。出来高は概算で１１億２８００万株。
１０３円高の２万５８２０円８０銭 ５日の平均株価
2023年01月05日15時07分
５日の東京株式市場の日経平均株価は、２万５８２０円８０銭と前日終値比１０３円９４銭高で終わった。出来高は概算で１１億２８００万株。
関連記事
話題のニュース
経済用語
経済
１２月のユニクロ既存店売上高、１６．９％増 ファーストリテ(01/05 15:09)
１０３円高の２万５８２０円８０銭 ５日の平均株価(01/05 15:07)
子ども予算倍増、夏前に大枠 岸田首相(01/05 13:26)
１０年国債、利率０．５％ ８年ぶり水準へ引き上げ―財務省(01/05 13:06)
岩谷産業、米産業ガス会社を買収(01/05 12:54)
ＥＶ新ブランドは「アフィーラ」 娯楽機能をフル装備―ソニー・ホンダ(01/05 12:33)
円相場、１３１円９８～９９銭 ５日正午現在(01/05 12:06)
８７円高の２万５８０４円１２銭 ５日午前の平均株価(01/05 11:45)
強制労働排除で日米新組織 供給網巡り、覚書締結へ(01/05 10:57)
トヨタ社長、賀詞交歓会欠席 コロナ陽性で(01/05 10:54)
資金供給量、１６年ぶり減 ２２年末、黒田総裁下で初―日銀(01/05 10:33)
初競りマグロ、３６０４万円 大間産、昨年の２倍に―豊洲市場(01/05 09:57)
円相場、１３２円２４～２５銭 ５日午前９時現在(01/05 09:10)
物価見通し、上方修正検討 ２２～２４年度―日銀展望リポート(01/05 07:52)
感染拡大、歯止めかからず 鳥インフル、過去最多を更新(01/05 07:04)
大規模緩和で収益構造変化 「大事な１０年だった」―南りそなＨＤ社長(01/05 07:04)
３月にも「スーパーアプリ」 金融サービス一体提供―三井住友ＦＧ社長(01/05 07:03)
日系３社、軒並みマイナス ２２年の米新車販売―半導体不足長期化で(01/05 05:42)
楽天Ｇ、２００４億円の評価損 米リフト株で、単体決算に計上(01/04 22:38)
２２年の日銀国債購入１１１兆円 ６年ぶり高水準(01/04 21:27)
マネックスグループ社長に清明氏 松本氏は会長に―６月下旬(01/04 19:19)
１２月売上高、全社プラス 初売りも堅調―百貨店４社(01/04 18:50)
静岡県駅の需要「夏に取りまとめ」 リニア開業後の東海道新幹線―岸田首相(01/04 18:04)
円相場、１３０円２６～２６銭 ４日午後５時現在(01/04 17:06)
大発会、株大幅に反落 円高嫌気、景気懸念も重し(01/04 16:47)
ＩＮＰＥＸ、インドネシアで地熱事業４件目に参入(01/04 16:44)
株価、年後半に上昇 日経平均、３万円超期待―証券トップ(01/04 16:06)
３７７円安の２万５７１６円８６銭 ４日の平均株価(01/04 15:12)
３カ月連続で金利上昇 住宅ローン「フラット３５」―住宅機構(01/04 14:59)
金子ＪＲ東海社長：２６年度に京都でホテル開業 不動産事業を強化(01/04 14:17)
ビジネスワイヤ
PR TIMES
会員限定